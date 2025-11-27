Messina omaggia il maestro Franco Laimo con l' intitolazione di una rotatoria
Un'iniziativa per celebrare una figura storica della città. Si terrà domenica 21 dicembre alle 12 la cerimonia di intitolazione della rotatoria sulla Panoramica dello Stretto, nello specifico la seconda direzione Torre Faro, al maestro Franco Laimo. Un omaggio a uno stimato musicista e punto di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
