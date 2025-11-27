Messina Intesa chiede più rispetto per le banche
Gli scenari della manovra: il Ceo di Intesa San Paolo: "Perché dobbiamo pagare solo noi?" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Nuova intesa sul raddoppio ferroviario Messina-Catania: la Regione approva la variante per Taormina https://www.dedalomultimedia.org/notizie/ultime/30200-nuova-intesa-sul-raddoppio-ferroviario-messina-catania-la-regione-approva-la-variante-per-taormin - facebook.com Vai su Facebook
La rassegna stampa di Caffè Affari - 20 novembre Savona: #Bitcoin denaro per la mafia; #Nvidia bette le attese, Wall Street sostenuta dai chip; #Fed, in bilico a dicembre il nuovo taglio dei tassi; Intesa Sanpaolo, Messina banchiere dell’anno; Mbs da #Trump: i Vai su X
Messina (Intesa): «Giù il debito ecco come fare» - «Con 70 miliardi di interessi l’anno non si riesce a investire Sullo spread pesa un deficit di fiducia, i nostri punti di forza non emergono Aprire subito più cantieri possibile anche per salvare la ... Si legge su avvenire.it
Messina (Intesa): “Riarmo? Con tutti i poveri che abbiamo pensiamo all’uso del debito pubblico” - “Certo che possiamo fare il grande riarmo, ma con tutti i poveri che abbiamo in questo Paese dobbiamo capire come usare il debito pubblico“. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Intesa Sp: Messina, in 2025 restituiamo a soci 8,3 miliardi (RCO) - 'Nel 2025 restituiamo circa 8,3 miliardi di euro ai nostri azionisti, includendo i 3,2 miliardi dell'interim ... Lo riporta ilsole24ore.com