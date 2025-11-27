Messaggio di Mattarella al Papa | E’ tempo di pace nel Mediterraneo

Lidentita.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un messaggio del Presidente Mattarella al Papa, diffuso in occasione del viaggio apostolico di Leone IVX in Turchia e Libano, mette al centro i temi del dialogo interreligioso, della pace e della convivenza tra i popoli del Mediterraneo. In una lettera intensa e fortemente simbolica, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso al Pontefice . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

messaggio di mattarella al papa e8217 tempo di pace nel mediterraneo

© Lidentita.it - Messaggio di Mattarella al Papa: “E’ tempo di pace nel Mediterraneo”

