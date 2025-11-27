Mercato del lavoro al bivio | Nessun catastrofismo ma processi da gestire

La vera emergenza, del presente e dei prossimi anni, è l’impatto dell’inverno demografico sul mercato del lavoro. L’ intelligenza artificiale, su questo fronte, può offrire una risposta, aiutando a concentrare le risorse su mansioni di una qualità più alta. Per questo è fondamentale sviluppare la formazione e, in questa fase delicata, investire sull’ aggiornamento delle competenze. Una riflessione messa sul tavolo dal giuslavorista Maurizio Del Conte, docente alla Bocconi, osservatore di un mercato del lavoro milanese e nazionale in una fase di transizione. Quale impatto sta avendo, attualmente, l’intelligenza artificiale? "L’Italia rispetto ad altri Paesi è più indietro su questi processi ma per ora, al di là di alcune riorganizzazioni aziendali, non ci sono segnali di una imminente disoccupazione tecnologica di massa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

