Mercato del Giusto a Melpignano | concerto di Ginevra Di Marco

Lecceprima.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MELPIGNANO - Un’unica giornata in cui Melpignano si fa crocevia di voci, suoni, prodotti e colori. Un invito aperto a lasciarsi attraversare dalla bellezza della cultura, della musica, della terra e del cibo di qualità.Domenica 30 novembre torna il Mercato del Giusto, la rassegna ideata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

mercato del giusto a melpignano concerto di ginevra di marco

© Lecceprima.it - Mercato del Giusto a Melpignano: concerto di Ginevra Di Marco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mercato giusto melpignano concertoMercato del Giusto a Melpignano: concerto di Ginevra Di Marco - Un invito aperto a lasciarsi attraversare dalla bellezza della cultura, della musica, della terra e d ... Scrive lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Giusto Melpignano Concerto