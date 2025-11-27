Mercatini di Natale e il ricordo di Scarabicchi a Candeglia
Candeglia (Pistoia), 27 novembre 2025 – Fine settimana denso di impegni particolarmente emozionanti per Candeglia, frazione alle porte di Pistoia. Tra sabato e domenica, infatti, si terranno due appuntamenti attesi, che porteranno tanta gente in questa zona del pistoiese. Una due giorni con il Natale, sentita e partecipata. C’è grande attesa per la settima edizione de “ Il Natale delle Meraviglie ”, i mercatini natalizi che si terranno sabato 29 e domenica 30 novembre nei locali della parrocchia di San Pietro a Candeglia, frazione alle porte di Pistoia. Dalle 10.30 alle 19 di entrambi i giorni saranno continuativamente aperte le bancarelle degli espositori con tante idee regalo, artigianato, concerti e tante sorprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
