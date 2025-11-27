Mercatini di Natale a Pietrarsa scatta il dispositivo di traffico | i dettagli

Per consentire lo svolgimento dei “Mercatini di Natale" al Museo di Pietrarsa, il Comune di Napoli ha istituito in via Pietrarsa un divieto temporaneo di transito - tra le ore 8:30 e le ore 23:00 - in alcuni giorni.Questo, nel dettaglio, il calendario:dal 29 al 30 novembre;dal 2 all’8 dicembre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Mercatini di Natale a Pietrarsa, scatta il dispositivo di traffico: i dettagli

News recenti che potrebbero piacerti

Tra luci e magia: il Natale prende vita Passeggiare tra i mercatini di Natale è come entrare in un piccolo mondo sospeso nel tempo: casette di legno illuminate, profumi di vin brulé e dolci speziati, luci che si riflettono su ghiaccio e neve. Ogni bancarella rac - facebook.com Vai su Facebook

Torna la magia dei Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa - Un evento da vedere, vivere e gustare dedicato a grandi e piccini, che coniuga cultura, tradizione e storia con la magia del Natale. Segnala napolitoday.it

Mercatini di Natale a Pietrarsa - L’appuntamento con l’inaugurazione dell’attesa manifestazione, giunta alla settima edizione, è fissato per sabato 29 novembre ... irpinia24.it scrive

Mercatini di Natale in Campania 2025, quali sono e dove trovare i migliori - Il tour dei mercatini di Natale in Campania 2025: Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Avellino tra luci, borghi e tradizione. Secondo napolike.it