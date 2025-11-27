Mercatini di Natale 2025 a Roma | date location e novità da scoprire

Roma accende la magia del Natale con un circuito di mercatini che attraversa il centro storico e i suoi quartieri più vivaci. Le piazze si riempiono di luci, di bancarelle artigianali e di profumi che richiamano tradizioni e calore natalizio, con alcuni luoghi simbolo della Capitale si trasformeranno in veri villaggi tematici. Andiamo a scoprire insieme quelli da non perdere! Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Mercatini di Natale 2025 a Roma: tutti quelli da non perdere. Dal 1 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, torna lo storico Mercato di Natale di Piazza Navona nel cuore di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Black Friday Week: Gita ai Mercatini di Natale a Mantova! Domenica 30 Novembre 2025 Viaggio in giornata con bus + visita guidata del centro storico + tempo libero tra le luci e i profumi dei mercatini natalizi Prezzo speciale Black Friday: solo €45! - facebook.com Vai su Facebook

Mercatini di Natale 2025 a Roma: date, location e novità da scoprire - Roma accende la magia del Natale: mercatini tra centro storico e quartieri vivaci, luci, artigianato e profumi. Da msn.com

Natale a Roma, tra mercatini e musei in musica: gli eventi da non perdere questo fine settimana - Se sei alla ricerca di idee per vivere in maniera speciale il weekend del 29 e 30 novembre a Roma, sei nel posto giusto: tra cultura, musica, shopping di qualità e atmosfere natalizie ... Scrive msn.com

Natale 2025 a Roma: cosa vedere e quando - Visitare Roma durante il periodo di Natale 2025 può rivelarsi un'esperienza affascinante e travolgente grazie alle numerosissime attrazioni ... Segnala eroicafenice.com