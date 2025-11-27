Mercatini concerti presepi viventi e laboratori per bambini | il Natale nelle frazioni di Lugo

Le frazioni del territorio lughese si preparano a festeggiare con una ricca programmazione natalizia: mercatini, concerti, laboratori creativi, sfilate, presepi viventi e giochi per bambini, per vivere insieme la magia del Natale. Ecco il calendario completo.A Bizzuno sabato 6 dicembre dalle 14. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

