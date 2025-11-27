menci tanganelli e gallorini ecco il podio dei cognomi nel comune di castiglion fiorentino

Arezzo, 27 novembre 2025 – . Primo cognome straniero Maloku che si piazza in 39° posizione. Dopo l’andamento demografico, arriva la hit dei cognomi castiglionesi. L’ha resa pubblica il sindaco Mario Agnelli via social rilevando anche una curiosità. “Tra i primi 40, il primo cognome “estero” è Maloku in posizione 39” dichiara Agnelli. Ma quali sono i primi 3? Al terzo posto si piazza “Gallorini” con 151, secondo posto per “Tanganelli” (165) e infine Menci con 187 persone. Una classifica, questa, sui dati anagrafici del municipio della Valdichiana, in provincia di Arezzo, che al 1° gennaio 2025 secondo i dati Istat era di 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

