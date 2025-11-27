Memoria piena ma hai cancellato tutto? I file fantasma che occupano giga e come eliminarli
Scopri perché la memoria può riempirsi anche dopo aver eliminato tutto e cosa fare per liberare spazio nascosto senza rischi. Ti sarà capitato almeno una volta che apri lo smartphone o il computer, controlli lo spazio disponibile e scopri che la memoria è quasi satura. Allora inizi a cancellare foto, video, app inutili e file pesanti, ma il dispositivo continua a mostrarti lo stesso avviso. La sensazione è di non avere più nulla da eliminare, eppure i gigabyte non tornano. Spesso la risposta è nascosta in file temporanei e residui che non si presentano mai in modo evidente, ma che continuano a riempire il dispositivo come veri e propri file fantasma. 🔗 Leggi su Screenworld.it
