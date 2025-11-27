Memorabilia di Valentino Rossi all' asta per l' UNICEF

Ci sono oggetti che raccontano una storia prima ancora di essere guardati. Il kit Soleluna Vale46 Anniversario numero 1 di 46 appartiene a questa categoria: una tuta Demone GP D-air 3X e un casco Pista GP RR nella livrea celebrativa, indossati da Valentino durante una sessione di allenamento al Mugello. Una sola volta. Quanto basta, però, per entrare subito nell’immaginario di chi vive di motorsport, di icone, di riti. Dainese, che da anni realizza l’abbigliamento e le protezioni da pista per il Dottore, ha scelto di donare questo esemplare irripetibile a UNICEF Italia, mettendolo all’asta su eBay fino al 29 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Memorabilia di Valentino Rossi all'asta per l'UNICEF

