Meloni | ok a confronto con Schlein-Conte

20.15 "Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione.Ma ritengo debba partecipare anche Giuseppe Conte" Così Giorgia Meloni su Fb."Per due ragioni:perchè Conte,a differenza di Elly anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da Presidente del Consiglio e perchè non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell'opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno.Da parte mia,quindi,sono disponibile a un confronto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Meloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte. Non spetta a me stabilire chi è il leader dell'opposizione" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Confronto ad Atreju con Schlein, Boccia: “Meloni scappa”. Conte: “Decidono loro, a me dissero no” Vai su X

Atreju, Meloni spiazza Schlein: “Ok al confronto, ma anche con Conte” - "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un ... Lo riporta msn.com

Meloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte" - La premier e leader di Fratelli d'Italia interviene con un post dopo che la segretaria dem aveva risposto all'invito di Atreju affermando che avrebbe accettato solo in caso di confronto diretto con le ... Riporta msn.com

Meloni, la contromossa in vista di Atreju: «Sì al confronto con Schlein, ma ci sia anche Conte» - È la contromossa di Giorgia Meloni, che raccoglie il guanto di sfida di Elly Schlein e rilancia: sì al confronto ad ... Lo riporta msn.com