Ilfoglio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voi vi fidereste di Salvini? Meloni non si fida e ha le prove. Schlein la sfida: “Pronta a confrontarmi con lei ad Atreju”. Meloni si protegge. Ha chiesto di calendarizzare il premierato a gennaio. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni teme la “palude” di Salvini e i "giochi di palazzo" di Franceschini. Schlein la sfida per bruciare Conte

meloni teme palude salviniMeloni teme la “palude” di Salvini e i "giochi di palazzo" di Franceschini. Schlein la sfida per bruciare Conte - Una manovra difficile, Salvini che promette lealtà ma sabota la legge sul libero consenso (vagliata dal leghista Ostellari), Accellerazione sul premierato. ilfoglio.it scrive

meloni teme palude salviniRegionali, la batosta di Meloni: ora teme Salvini e punta a cambiare la legge elettorale - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Regionali, la batosta di Meloni: ora teme Salvini e punta a cambiare la legge elettorale" pubblicato il 25 Novembre 2025 a firma di Giacomo Salvini ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

meloni teme palude salviniLa «famiglia nel bosco», la preoccupazione di Meloni. Nordio chiede alla procura una relazione sui bambini tolti ai genitori. Salvini: «I tre piccoli sequestrati in maniera ... - Il ministro è stato chiamato dalla premier «colpita e preoccupata dalla vicenda» e che ha sollecitato «un intervento immediato», chiedendo di essere informata sull’iter giudiziario. Scrive roma.corriere.it

