Meloni teme la palude di Salvini e i giochi di palazzo di Franceschini Schlein la sfida per bruciare Conte

Voi vi fidereste di Salvini? Meloni non si fida e ha le prove. Schlein la sfida: “Pronta a confrontarmi con lei ad Atreju”. Meloni si protegge. Ha chiesto di calendarizzare il premierato a gennaio. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni teme la “palude” di Salvini e i "giochi di palazzo" di Franceschini. Schlein la sfida per bruciare Conte

Leggi anche questi approfondimenti

Meloni e le correzioni. Al piano Trump risponde con i suoi “4 punti”. La premier teme che i volenterosi escludano l’Italia, i punti del piano più insidiosi sono due: la questione territoriale e i limiti alla sovranità ucraina. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook

Meloni non salta più e ora teme per le politiche: il Pd dilaga al Sud alle Regionali. Nei prossimi giorni Giorgia Meloni aprirà la battaglia sulla legge elettorale. L'editoriale di @SansonettiUnita Vai su X

Meloni teme la “palude” di Salvini e i "giochi di palazzo" di Franceschini. Schlein la sfida per bruciare Conte - Una manovra difficile, Salvini che promette lealtà ma sabota la legge sul libero consenso (vagliata dal leghista Ostellari), Accellerazione sul premierato. ilfoglio.it scrive

Regionali, la batosta di Meloni: ora teme Salvini e punta a cambiare la legge elettorale - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Regionali, la batosta di Meloni: ora teme Salvini e punta a cambiare la legge elettorale" pubblicato il 25 Novembre 2025 a firma di Giacomo Salvini ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

La «famiglia nel bosco», la preoccupazione di Meloni. Nordio chiede alla procura una relazione sui bambini tolti ai genitori. Salvini: «I tre piccoli sequestrati in maniera ... - Il ministro è stato chiamato dalla premier «colpita e preoccupata dalla vicenda» e che ha sollecitato «un intervento immediato», chiedendo di essere informata sull’iter giudiziario. Scrive roma.corriere.it