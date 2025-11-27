Meloni | sono pronta a confrontarmi con Schlein ma solo se c’è anche Conte

Quotidiano.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 novembre 2025 - E’ arrivata la riposta della premier Giorgia Meloni: "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju – scrive sui social – è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte. Per due ragioni – spiega -: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

meloni sono pronta a confrontarmi con schlein ma solo se c8217232 anche conte

© Quotidiano.net - Meloni: sono pronta a confrontarmi con Schlein, ma solo se c’è anche Conte

News recenti che potrebbero piacerti

meloni sono pronta confrontarmiMeloni: sono pronta a confrontarmi con Schlein, ma solo se c’è anche Conte - E’ arrivata la riposta della premier Giorgia Meloni: "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in cas ... Scrive msn.com

meloni sono pronta confrontarmiMeloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte" - La premier e leader di Fratelli d'Italia interviene con un post dopo che la segretaria dem aveva risposto all'invito di Atreju affermando che avrebbe accettato solo in caso di confronto diretto con le ... Segnala rainews.it

Meloni: pronta a confronto a tre con Schlein e Conte ad Atreju - (askanews) – “Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Sono Pronta Confrontarmi