Meloni | sono pronta a confrontarmi con Schlein ma solo se c’è anche Conte

Roma, 27 novembre 2025 - E’ arrivata la riposta della premier Giorgia Meloni: "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju – scrive sui social – è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte. Per due ragioni – spiega -: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: sono pronta a confrontarmi con Schlein, ma solo se c’è anche Conte

