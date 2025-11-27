Meloni si crede forte ma è più fragile di quanto pensi dice Renzi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è nervosa, impaurita, non a caso dopo le regionali ha pensato a cambiare la legge elettorale anziché parlare di tasse e sicurezza: pensa solo a come garantire i seggi per i suoi. E per il centrosinistra è un momento d’oro che si apre. Ne è certo Matteo Renzi, leader di Italia Viva, convinto che la partita per le elezioni politiche del 2027 sia «finalmente apertissima». Le regionali, in questo senso, hanno dato indicazioni chiarissime: «La destra è molto meno unita di come raccontano», dice Renzi. «In Veneto la Lega doppia FdI, ma è la Lega di Zaia non di Vannacci. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

