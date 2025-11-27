Meloni | Schlein vuole un confronto con me ad Atreju? Sono pronta ma deve esserci anche Conte

Today.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo accetta il guanto di sfida, ma rilancia. Il confronto con Elly Schlein sul palco di Atreju si farà, a patto che ci sia anche Giuseppe Conte. A scriverlo, in un post sui social, è la presidente del consiglio Giorgia Meloni che risponde così alla mossa della leader Pd. Ieri fonti del. 🔗 Leggi su Today.it

meloni schlein vuole un confronto con me ad atreju sono pronta ma deve esserci anche conte

© Today.it - Meloni: "Schlein vuole un confronto con me ad Atreju? Sono pronta, ma deve esserci anche Conte"

Altri contenuti sullo stesso argomento

meloni schlein vuole confrontoMeloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte" - La premier e leader di Fratelli d'Italia interviene con un post dopo che la segretaria dem aveva risposto all'invito di Atreju affermando che avrebbe accettato solo in caso di confronto diretto con le ... Come scrive rainews.it

meloni schlein vuole confrontoAtreju, Meloni spiazza Schlein: “Ok al confronto, ma anche con Conte” - "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un ... Scrive msn.com

meloni schlein vuole confrontoConte sul duello Meloni-Schlein: "A me dissero no, ora scelgano loro se cambiare format" - Schlein: "Anche io quando fui invitato l'anno scorso ad Atreju avevo sondato la disponibilità della premier a un confronto" ... Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Schlein Vuole Confronto