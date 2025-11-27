Meloni risponde a Schlein | Pronta al confronto ad Atreju ma deve esserci anche Conte

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni risponde a Elly Schlein e dice che è pronta confrontarsi con la segretaria Pd ad Atreju,ma dovrà partecipare anche il leader del M5s, Giuseppe Conte. Il presidente: "Confronto unico? Ci sono". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

meloni risponde schlein prontaMeloni risponde a Schlein: “Pronta al confronto ad Atreju, ma deve esserci anche Conte” - Meloni risponde a Elly Schlein e dice che è pronta confrontarsi con la segretaria Pd ad Atreju ,ma dovrà partecipare anche il leader del M5s, Giuseppe ... Riporta fanpage.it

meloni risponde schlein prontaMeloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte" - La premier e leader di Fratelli d'Italia interviene con un post dopo che la segretaria dem aveva risposto all'invito di Atreju affermando che avrebbe accettato solo in caso di confronto diretto con le ... Secondo msn.com

meloni risponde schlein prontaMeloni, la contromossa in vista di Atreju: «Sì al confronto con Schlein, ma ci sia anche Conte» - È la contromossa di Giorgia Meloni, che raccoglie il guanto di sfida di Elly Schlein e rilancia: sì al confronto ad ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Risponde Schlein Pronta