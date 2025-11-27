Meloni rilancia su Atreju | Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte

Notizia in aggiornamento Atreju si avvicina, Giorgia Meloni rilancia. Se Elly Schlein ha invocato un confronto con la leader del governo, quest'ultima s'è detta pronta ad "affrontare" anche Giuseppe Conte. "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte" le parole del primo ministro sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni rilancia su Atreju: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte"

