Su invito di Re Hamad bin Isa del Bahrein, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà il prossimo 3 dicembre al 46° vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Organizzazione che riunisce Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar. L'incontro ha cadenza annuale e non prevede d'abitudine la partecipazione di leader esterni all'organizzazione. Nel passato sono stati invitati a partecipare soltanto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (2023), il presidente cinese Xi Jinping (2022), la premier britannica Theresa May (2016), il presidente francese François Hollande (2015) e il presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad (2007). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni al Consiglio della Cooperazione del Golfo invitata dal re del Bahrein

