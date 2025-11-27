Meloni accetta il confronto con Schlein | Ma solo se c' è Conte E lui | Ci sto!

AGI - Arriva con un messaggio su X la risposta che condizionava la partecipazione della segretaria Dem alla festa di Atreju. Giorgia Meloni accetta la sfida e si confronterà con Elly Schlein. "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l' opposizione ". Il confronto a tre con Giuseppe Conte. Ma non è un 'sì' semplice e incondizionato. Dal 'duello' si passa a un confronto a tre, o forse a un "uno contro tutti", giacché il terzo che Meloni vorrebbe sul palco di casa sua è il leader dei Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni accetta il confronto con Schlein: "Ma solo se c'è Conte". E lui: "Ci sto!"

Scopri altri approfondimenti

UNO, DUE..."ATREJU"!?! Atreju, Schlein accetta l’invito di FdI: “Ma solo se il confronto è con Meloni”. La segretaria del Pd chiede un faccia a faccia con la premier. Donzelli: "Deciderà lei, ma ci interessa non mancare di rispetto agli altri leader di opposizione c - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo testimonial della sinistra: e mo’ so’ #Zaki vostri! #Schlein accetta l’invito: “Solo se incontro #Meloni” La famiglia nel bosco, #Nordio: “Pronto ad esercitare i poteri disciplinari” La prima pagina Siamo in edicola #27novembre #buongiornoa Vai su X

Atreju, la mossa di Meloni: “Sì al duello con Schlein, ma dev’esserci anche Conte”. Il leader 5 stelle: “Non mi sottraggo” - La premier rilancia l'invito al confronto ma pone una condizione: la presenza del leader M5s insieme alla segretaria del Pd ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Atreju, Meloni accetta il confronto con Schlein: «Ma ci deve essere anche Conte» - La premier in un post su Fb annuncia: «Non spetta a me decidere chi è il leader dell'opposizione». Riporta msn.com

Meloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte" - La premier e leader di Fratelli d'Italia interviene con un post dopo che la segretaria dem aveva risposto all'invito di Atreju affermando che avrebbe accettato solo in caso di confronto diretto con le ... Segnala msn.com