Meloni accetta il confronto con Schlein ad Atreju | Ma ci deve essere anche Conte No della leader dem | Ridicolo scappa ancora

La premier in un post su Fb annuncia: «Non spetta a me decidere chi è il leader dell'opposizione». Il leader 5S: «Ci sto». L'anno scorso la segretaria del Pd aveva rifiutato di partecipare alla manifestazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meloni accetta il confronto con Schlein ad Atreju: «Ma ci deve essere anche Conte». No della leader dem: «Ridicolo, scappa ancora»

