Meglio farla all’aperto! La sparata di Di Pietro fa sussultare Parenzo
Il dibattito sulla famiglia del bosco continua a generare tensioni e divisioni, e la diretta di L’aria che tira è diventata il teatro di un nuovo e inaspettato scontro tra Antonio Di Pietro e David Parenzo. Il confronto, nato durante la discussione sui provvedimenti adottati nei confronti dei genitori che avevano scelto uno stile di vita isolato e immerso nella natura, è rapidamente degenerato in un botta e risposta acceso, destinato a rimbalzare sui social e nei commenti degli spettatori. Leggi anche: “Provvedimento estremo, ora ci penso io!”. Famiglia del bosco, il ministro perde la pazienza Al centro del contrasto, il tema delle scelte di vita alternative e dei limiti entro cui queste possano essere considerate compatibili con la tutela dei minori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Orazio Spisto. Mario · Let Me Love You. Ogni dettaglio pensato per farla sentire al meglio nel suo giorno speciale. Acconciatura e make-up studiati per valorizzare la sua bellezza, senza stravolgerla.” #bridalhair #bridalmakeup #weddinglook #weddinghairstyl - facebook.com Vai su Facebook
Non serve fare di più. Serve fare meglio. Digitalizzare non significa solo automatizzare: è ripensare i processi per lavorare meglio, in modo sicuro e umano. Scopri nel nostro sito come rendere il tuo lavoro più semplice e sicuro. #DigitalTransformation #Inno Vai su X