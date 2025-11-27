Il dibattito sulla famiglia del bosco continua a generare tensioni e divisioni, e la diretta di L’aria che tira è diventata il teatro di un nuovo e inaspettato scontro tra Antonio Di Pietro e David Parenzo. Il confronto, nato durante la discussione sui provvedimenti adottati nei confronti dei genitori che avevano scelto uno stile di vita isolato e immerso nella natura, è rapidamente degenerato in un botta e risposta acceso, destinato a rimbalzare sui social e nei commenti degli spettatori. Leggi anche: “Provvedimento estremo, ora ci penso io!”. Famiglia del bosco, il ministro perde la pazienza Al centro del contrasto, il tema delle scelte di vita alternative e dei limiti entro cui queste possano essere considerate compatibili con la tutela dei minori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Meglio farla all’aperto!”. La sparata di Di Pietro fa sussultare Parenzo