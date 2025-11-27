Meghan Markle ha rubato un vestito o le spettava di diritto? La verità sul furto di cui è accusata la duchessa

La duchessa è stata accusata di furto. Le versioni sono due: c'è chi dice che ha rubato il vestito e chi dice che lo ha trattenuto come da accordi.

Meghan Markle ha rubato un vestito o le spettava di diritto? La verità sul furto di cui è accusata la duchessa - Le versioni sono due: c'è chi dice che ha rubato il vestito e chi dice che lo ha trattenuto come da accordi ... Da fanpage.it

“Meghan Markle ha rubato un abito da 1700 dollari, l’ha usato per un set fotografico e se ne è appropriata senza alcun permesso”: nuovi guai per la moglie del principe Harry - L'ex duchessa avrebbe tenuto un vestito monospalla dopo un servizio per Variety e lo ha indossato in un recente spot Netflix ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Meghan Markle e il mistero (presto risolto) dell'abito «rubato» - Il ritorno sugli schermi della duchessa di Sussex è segnato, ancora una volta, dalle reazioni degli haters. Lo riporta vanityfair.it