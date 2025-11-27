Medici europei e burnout i più stressati sono gli italiani

Forte divario tra i Paesi europei per quanto riguarda la vita professionale dei medici. Quelli italiani sono i più stressati e meno soddisfatti. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medici europei e burnout, i più stressati sono gli italiani

