Medici europei e burnout i più stressati sono gli italiani

Tv2000.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte divario tra i Paesi europei per quanto riguarda la vita professionale dei medici. Quelli italiani sono i più stressati e meno soddisfatti. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

