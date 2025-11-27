Mediaset annuncia la nuova stagione di la ruota della fortuna

la conferma del successo di la ruota della fortuna da parte di mediaset. Il game show La ruota della fortuna si consolida come uno degli appuntamenti di maggiore rilievo nel panorama televisivo attuale. Dopo un luglio che aveva visto il suo debutto come programma estivo, la trasmissione condotta da Gerry Scotti e Samira Lui riceve l’aut-aut da parte di Mediaset: la sua programmazione sarà prorogata fino al 5 gennaio 2026. Un risultato che testimonia il crescente apprezzamento del pubblico e la forte attrattiva di questa produzione. il riscontro auditel e l’impennata di popolarità. Originariamente concepito come un contenuto temporaneo, La ruota della fortuna ha superato ogni aspettativa, raggiungendo e superando spesso il 26% di share e toccando punte di oltre 5 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mediaset annuncia la nuova stagione di la ruota della fortuna

