Meda l’inganno sullo smartphone | Pagamento sospetto ci chiami subito Pensionato truffato per 1.600 euro
Pensionato truffato a Meda, i carabinieri individuano e denunciano un 23enne di Cesano Boscone. La vicenda è purtroppo simile a molte altre di questi ultimi anni: aArriva un messaggio sul cellulare, sembra provenire da un ente affidabile, avvisa di una spesa ingente mai effettuata e invita a chiamare un numero per bloccare tutto. È iniziato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
