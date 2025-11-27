‘Me ne andrò quando non avrò più nulla da dare’ il testamento emotivo di Ornella Vanoni nell’ultima intervista
A Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo l’ultima intervista inedita di Ornella Vanoni. L’episodio conclusivo di Una Giornata Particolare, in onda su La 7, di Aldo Cazzullo si apre con un documento unico: l’ultima intervista rilasciata da Ornella Vanoni, registrata a fine ottobre. Cinquanta minuti inediti che diventano un vero testamento umano e artistico. La cantante, seduta nel salotto della sua casa, ripercorre l’infanzia, gli amori, la celebre lite con Mina e la sua idea di morte, con quella lucidità disarmante che l’ha sempre resa inconfondibile. Ricorda l’episodio che incrinò il rapporto con Mina: una telefonata improvvisa, un’accusa diretta, una porta che si chiude per sempre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
