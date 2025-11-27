McTominay protagonista della svolta in casa Napoli

Lo scozzese artefice della riscossa della squadra di Antonio Conte. Scott McTominay, centrocampista azzurro, con le sue reti rilancia il Napoli in Champions League, ma . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - McTominay protagonista della svolta in casa Napoli

Contenuti che potrebbero interessarti

IL MATTINO - Napoli, McTominay protagonista assoluto anche nello spogliatoio, il dettaglio ift.tt/zvsRInx Vai su X

Nessun centrocampista come lui: Scott McTominay 24 volte decisivo Da quando è arrivato in Serie A, lo scozzese ha trascinato i suoi compagni a suon di gol e assist, diventando un protagonista assoluto tra i giocatori del campionato italiano Un uragano i - facebook.com Vai su Facebook

McTominay protagonista della svolta in casa Napoli - Scott McTominay, centrocampista azzurro, con le sue reti rilancia il Napoli in ... Da forzazzurri.net

McTominay eroe di Napoli: l’ennesimo orrore di mercato del Manchester United è stata la svolta di Conte - “Abbiamo allestito due punti di accoglienza per la popolazione. Riporta ilfattoquotidiano.it

Napoli scudetto! McTominay e Lukaku regalano il quarto titolo. Antonio Conte: "Svolta? Il pareggio con l'Inter" - Napoli scudetto, Lukaku, 'tante emozioni, tutti sono stati importanti, vittoria di squadra' "Tante emozioni per la squadra, per questi tifosi, abbiamo lavorato tanto ma ce l'abbiamo fatta alla fine ... Segnala affaritaliani.it