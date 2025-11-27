McKennie: «La Juventus mi piace e Spalletti è bravissimo. Sul contratto in scadenza nel 2026 posso dirvi che.». West parla del futuro dopo la gara col Bodo. Weston McKennie ha parlato a margine della vittoria della Juventus contro il Bodo Glimt. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tuttosport. LA JUVE DI SPALLETTI – « Spalletti è un bravissimo allenatore, ci sta dando tantissimo. Mi piace giocare con lui. Cosa ci ha detto dopo il primo tempo? Che non potevamo sbagliare passaggi facili e che non esistono scuse, noi siamo la Juve. Ci dobbiamo sempre credere. Ma lo scudetto oggi è troppo distante: ragioniamo partita per partita, sapendo di essere molto forti ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

