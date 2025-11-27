Mbappe ne segna quattro nel thriller

2025-11-27 00:21:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Kylian Mbappe ha segnato tutti i gol del Real Madrid vincendo uno straordinario scontro di Champions League contro l’Olympiacos. Kylian Mbappe ha segnato tutti e quattro i gol per il Real Madrid che è sopravvissuto a un thriller di Champions League con l’Olympiacos, ottenendo una vittoria per 4-3 al Pireo. Chiquinho aveva regalato all’Olympiacos un vantaggio all’ottavo minuto in modo sorprendente, solo per Mbappe dare il comando al Real Madrid con una tripletta al sette minuti. I campioni di Grecia hanno mostrato uno spirito combattivo estremamente impressionante nel secondo tempo, tuttavia, Mehdi Taremi ha recuperato uno per i padroni di casa prima che Mbappe continuasse la sua incredibile serata per ripristinare il vantaggio di due gol del Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com