Mbappé discute con un giornalista | Penso che sia una brutta domanda Cosa lo ha irritato

L'attaccante francese, decisivo per la vittoria del Real Madrid in Champions con 4 gol, censura la riflessione sulla "dipendenza" dei blancos dalle sue reti. "Questa è una cosa solo mediatica, di voi giornalisti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Mbappé discute con un giornalista: “Penso che sia una brutta domanda”. Cosa lo ha irritato - L'attaccante francese, decisivo per la vittoria del Real Madrid in Champions con 4 gol, censura la riflessione sulla "dipendenza" dei blancos ... Come scrive fanpage.it

Kylian Mbappé discute con un giornalista: "Penso che sia una domanda sbagliata" - Mbappé ha segnato quattro gol per il Real Madrid e alcuni giornalisti si chiedono se la squadra dipenda solo da lui, ma lui non è d'accordo. Segnala gamereactor.it