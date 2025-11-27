Mbappè a forza 4 Psg tris Vithinha L’Arsenal in fuga
I risultati del quinto turno del girone di Champions. Ieri: Arsenal-Bayern Monaco 3-1 (Timber, Karl, Madueke, Martinelli), Atlético Madrid-Inter 2-1 (Alvarez, Zielinski, Gimenez), Copenhagen-Kairat Almaty 3-2 (Dadason, Laon, Robert, Satpaev, Baybek), Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3 (Lookman, Ederson, De Ketelaere), Liverpool-PSV Eindhoven 1-4 (Perisic, Szoboszlai, Til, 2 Driouech), Olympiacos-Real Madrid 3-4 (Chiquinho, 4 Mbappé, Taremi, El Kaabi), Pafos-Monaco 2-2 (Minamino, David Luiz, Balogun, Sunjic), Paris Saint Germain-Tottenham Hotspur 5-3 (Richarlison, 3 Vithinha, 2 Kolo Muani, Ruiz, Pacho), Sporting Lisbona-Brugge 3-0 (Quenda, Suarez, Trincao). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
