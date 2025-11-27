Maxi sequestro di profumi contraffatti

Un blitz della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di 6.985 profumi contraffatti, che riportavano le etichette di noti brand e probabilmente sarebbero stati commercializzati per il Natale. I profumi falsi sono stati sequestrati dai finanzieri di Milano nell’ambito delle attività di contrasto dei traffici illeciti, che hanno fermato nella zona industriale di Cornaredo un camion proveniente dall’Europa dell’Est, all’interno del quale sono stati rinvenuti quattro bancali colmi di articoli di profumeria contraffatti, riproducenti i marchi di prestigiose case di alta pronti per la commercializzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

