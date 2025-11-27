La prossima estate, la zona di Ponente avrà due grandi parcheggi in più. Oltre ai 150 posti auto ricavati sul lungomare grazie all’accordo di programma fra il Comune e l’Accademia Acrobatica, l’Amministrazione sta stringendo i tempi per ricavare un nuovo parcheggio ancora più grande situato in via Mazzini nella zona adiacente al cimitero capoluogo. Siamo nella zona mare della dorsale della ferrovia, dove c’è il progetto di un’area di oltre 10mila metri quadrati, realizzata completamente con materiale permeabile, dove saranno più di 400 stalli e verranno messi a dimora più di 90 nuovi alberi. Sarà un parcheggio scambiatore, a servizio naturalmente per i residenti che si recano al cimitero per i defunti, ma anche per i turisti, visto che verrà creato un percorso ciclo pedonale per arrivare sul lungomare di Ponente in pochi minuti, distante qualche centinaia di metri e che presto sarà completamente riqualificato nell’ambito del progetto del cosiddetto Waterfront, che i comuni mortali continueranno a chiamare lungomare delle colonie o viale Colombo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi parcheggio per l’estate: "Oltre 400 posti auto e verde"