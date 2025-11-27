Maxi-inchiesta antidroga 22 condanne per la casetta dello spaccio alle Case Arcobaleno

Messinatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono particolarmente pesanti le 22 condanne emesse dalla giudice Arianna Raffa al termine dell’udienza preliminare del processo con rito abbreviato legato alla cosiddetta “casetta” dello spaccio: un punto di vendita della droga gestito da tre gruppi nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

maxi inchiesta antidroga 22 condanne per la casetta dello spaccio alle case arcobaleno

© Messinatoday.it - Maxi-inchiesta antidroga, 22 condanne per la “casetta” dello spaccio alle Case Arcobaleno

