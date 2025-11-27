Maxi-esercitazione all’aeroporto di Fiumicino | sarà simulato un attacco terroristico

Fiumicino, 27 novembre 2025 – Una maxi-esercitazione di protezione civile, finalizzata a testare le capacità operative e di coordinamento del sistema di pronto intervento in uno scenario emergenziale complesso, si terrà sabato 29 novembre, a partire dalle ore 13, al Terminal 5 dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Lo sottolinea la prefettura di Roma sottolineando che l’esercitazione, che si svolgerà su scala reale, ma senza alcuna interferenza sulla regolare operatività del traffico aereo, civile e commerciale, simulerà un attacco terroristico con irruzione armata, ferimenti e presa di ostaggi per verificare l’efficacia delle procedure di intervento da parte delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, dell’Ares 118, in coordinamento con Adr e le Autorità aeroportuali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it