Matthew modine parla del ritorno del dottor brenner in stranger things e dell’esperienza catalyst vr

ritorno di matthew modine nel mondo di stranger things con stranger things: catalyst. Il noto attore Matthew Modine riprende il ruolo di Dr. Brenner in una nuova esperienza immersiva di realtà virtuale intitolata Stranger Things: Catalyst. La produzione, disponibile in tutto il mondo presso le sedi di Sandbox VR, offre ai fan un’opportunità unica di interagire con un personaggio chiave della serie televisiva e di esplorare i misteri di Hawkins in modo innovativo. Questa iniziativa segna un ulteriore passo nel processo di evoluzione della narrativa di Stranger Things, portando il protagonista in una dimensione interattiva e multisensoriale che amplia i confini della tradizionale saga televisiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Matthew modine parla del ritorno del dottor brenner in stranger things e dell’esperienza catalyst vr

