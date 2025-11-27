Mattarella | natalità vitale per noi e Ue

11.45 Il tema della natalità "è vitale per il nostro Paese e per l'intero continente europeo". Così il Presidente Mattarella agli Stati generali della natalità. E' dovere dello Stato porre i cittadini in condizione di genitorialità, ha detto. Retribuzione e servizi sociali devono favorire la gioia di avere figli. Una bassa natalità inciderà sulla sostenibilità dei conti pubblici, ha aggiunto. E citando Papa Francesco, la natalità è "indicatore principale per misurare la speranza dei popoli".Natalità non in contraddizione con migranti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

