Mattarella sulla natalità | I giovani sono pochi come mai prima Servono stipendi adeguati e più servizi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene agli «Stati generali della natalità», in corso a Roma: «La generatività ha valore umano e ha valore sociale». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mattarella sulla natalità: «I giovani sono pochi come mai prima. Servono stipendi adeguati e più servizi»

Natalità, le parole di Mattarella: «I giovani sono pochi come mai prima. Servono stipendi adeguati e più servizi: non siamo condannati al declino» - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene agli «Stati generali della natalità», in corso a Roma: «La generatività ha valore umano e ha valore sociale» ... Riporta roma.corriere.it

Natalità: Mattarella, 'in società veloce giovani costretti ad essere in ritardo' - "Il ruolo delle pubbliche istituzioni non è affatto indifferente, così come lo è la vitalità del tessuto economico. msn.com scrive

Mattarella “I giovani vengono messi in condizione di rischiare di essere in costante ritardo” - ROMA (ITALPRESS) – “In una società centrata sulla velocità, sul tempo reale, i giovani – e non per loro responsabilità – vengono messi in condizione di rischiare di essere in costante ritardo. Riporta italpress.com