Mattarella | Natalità tema vitale per l' Italia

Quello della natalità "è un tema vitale per il nostro Paese e per l'intero continente europeo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando agli Stati generali della natalità a Roma. Citando le parole di papa Francesco il capo dello Stato ha aggiunto: "La natalità è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo, parole che devono far riflettere". Una situazione quella del calo demografico che "inciderà sulla sostenibilità dei conti pubblici oltre che sulla coesione intergenerazionale". Eppure, assicura il presidente della Repubblica, "non siamo condannati al declino", ma "il nostro futuro, il futuro della società è nelle nostre mani". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mattarella: "Natalità tema vitale per l'Italia"

Scopri altri approfondimenti

Mattarella "Tema della natalità vitale per il Paese" - Il tema della natalità "è vitale per il nostro Paese e per l'intero continente europeo. Come scrive corrierediarezzo.it

Mattarella “Il Tema della natalità è vitale per il Paese” - ROMA (ITALPRESS) – Il tema della natalità “è vitale per il nostro Paese e per l’intero continente europeo. Da lanuovasardegna.it

Mattarella: "Natalità tema vitale per l'Italia. Servono stipendi adeguati e più servizi" - Il presidente della Repubblica agli Stati generali della Natalità: "Il Paese invecchia e non si rigenera, è dovere dello Stato è garantire la genitorialità" ... Si legge su ilgiornale.it