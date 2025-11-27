Mattarella | La natalità è un tema vitale per il Paese e per l’Europa

27 nov 2025

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato la centralità del tema demografico in occasione della quinta edizione degli Stati generali della natalità, a Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

