Mattarella agli stati generali della Natalità | Il futuro dell' Italia dipende dalle scelte di oggi

Alla quinta edizione degli Stati generali della natalità, a Roma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito quello della natalità «un tema vitale per il nostro Paese e per l’intero continente europeo». Citando papa Francesco, il Capo dello Stato ha ricordato come «la natalità sia l’indicatore principale per misurare la speranza di un popolo», parole che – ha affermato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mattarella agli stati generali della Natalità: "Il futuro dell'Italia dipende dalle scelte di oggi"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Mattarella Quello della #natalità "È un tema vitale per il nostro Paese e per l'intero continente europeo". Lo ha detto il Presidente della Repubblica parlando agli Stati generali della natalità a Roma Vai su X

Corriere della Sera. . Mattarella agli Stati generali della Natalità - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella agli stati generali della Natalità: "Il futuro dell'Italia dipende dalle scelte di oggi" - Dal palco di Roma, il presidente lancia un appello sul dovere costituzionale di sostenere le famiglie, l’urgenza di condizioni sociali ed economiche che permettano ai giovani di costruire il proprio f ... Si legge su msn.com

Stati generali della natalità aperti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Per il capo dello Stato "la natalità è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo, è un tema vitale per il nostro paese e per il continente europeo ... Secondo rtl.it

Mattarella: Natalità tema vitale per il nostro Paese e per l'Europa - “La struttura, l’equilibrio demografico di un Paese, sono l’immagine dei suoi cittadini nel definirne il futuro. Riporta ilgiornale.it