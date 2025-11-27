Matilda il Musical al Teatro Sistina a Roma per le feste di Natale

Roma, 27 nov. (askanews) – Dopo il grande successo di pubblico e critica delle scorse stagioni, torna a grande richiesta al Teatro Sistina a Roma, nella nuova edizione, “Matilda il Musical”, firmato Massimo Romeo Piparo, che si arricchisce della presenza di due grandi interpreti, Sebastiano Somma e Roberta Lanfranchi. L’attore, al suo debutto nel genere musical, vestirà i panni en travesti della Signorina Trinciabue (il ruolo interpretato da Emma Thompson nel film del 2022), la terribile preside della scuola frequentata da Matilda, una donna arcigna e cattiva che terrorizza studenti e insegnanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it