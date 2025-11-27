Massimo Alterini al Cai di Arezzo Anna Valle al teatro di Sansepolcro e gli altri eventi di oggi
Ecco gli eventi di oggi, giovedì 27 novembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Arezzo Città del NataleGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
