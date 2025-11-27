Fra mille pensieri la Massese continua a lavorare in vista dell’impegno casalingo di domenica contro il Montespertoli. Nel pomeriggio di oggi i ragazzi di mister Marselli affronteranno i ragazzi delle giovanili in un’amichevole che potrà essere utile al tecnico di Fiumaretta per lavorare su quegli aspetti che meno gli sono piaciuti in questo primo terzo di stagione e per valutare al meglio due volti nuovi che negli ultimi giorni hanno svolto alcuni allenamenti di prova con i bianconeri. Si tratta di un esperto centrocampista fuori quota e di un attaccante classe 2007 i cui nomi non sono ancora stati resi noti, ma che, se considerati all’altezza dall’allenatore, potranno andare a rinforzare due reparti nei quali le zebre necessitano di rinforzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Test in famiglia. Nel mirino il Montespertoli