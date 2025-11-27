Milano, 27 novembre 2025 – Il Teatro alla Scala di Milano dovrà pagare le mensilità dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto a termine e le spese di lite alla maschera che era stata licenziata dopo che aveva urlato, mentre era in servizio, “Palestina libera” lo scorso 4 maggio prima del concerto, alla presenza della premier Giorgia Meloni, in occasione della riunione della Asian Development Bank. Maschera della Scala licenziata per aver urlato “Palestina libera”: raccolta firme e flash mob Lo comunica la Cub sottolineando che la decisione del tribunale del Lavoro conferma "che si è trattato di un licenziamento politico", come ha spiegato il rappresentante del sindacato Roberto D'Ambrosio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maschera licenziata per aver gridato “Palestina libera davanti a Meloni: condannata la Scala