Maschera licenziata per aver gridato Palestina Libera condannato il Teatro alla Scala | dovrà risarcirla

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale del Lavoro ha condannato il Teatro alla Scala di Milano al risarcimento di tutte le mensilità della maschera licenziata lo scorso 4 maggio. La lavoratrice era stata allontanata dopo aver gridato "Palestina libera" poco prima di un evento alla presenza della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

maschera licenziata aver gridatoMaschera licenziata per aver gridato “Palestina Libera”, condannato il Teatro alla Scala: dovrà risarcirla - Il Tribunale del Lavoro ha condannato il Teatro alla Scala di Milano al risarcimento di tutte le mensilità della maschera licenziata lo scorso 4 maggio ... Si legge su fanpage.it

maschera licenziata aver gridatoMaschera licenziata per aver gridato “Palestina libera davanti a Meloni: condannata la Scala - Il Piermarini dovrà pagare le mensilità dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto a termine e le spese di lite. msn.com scrive

maschera licenziata aver gridatoLicenzata per grido ‘Palestina libera’, Teatro alla Scala dovrà risarcirla - Dovrà essere risarcita la maschera del Teatro alla Scala di Milano, licenziata per aver gridato 'Palestina libera'. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maschera Licenziata Aver Gridato