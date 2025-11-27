Maschera licenziata per aver gridato Palestina Libera condannato il Teatro alla Scala | dovrà risarcirla
Il Tribunale del Lavoro ha condannato il Teatro alla Scala di Milano al risarcimento di tutte le mensilità della maschera licenziata lo scorso 4 maggio. La lavoratrice era stata allontanata dopo aver gridato "Palestina libera" poco prima di un evento alla presenza della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
