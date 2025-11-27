Marvel svela il segreto della rivelazione degli x men e perché è disgustosa
Il mondo dei Marvel Comics sta attualmente attraversando una fase di grande incertezza, con la narrativa che si arricchisce di eventi e sviluppi che mettono a rischio il futuro dell’universo stesso. Un esempio emblematico è rappresentato dalla recente saga Age of Revelation, in cui avanzano scenari apocalittici e trasformazioni radicali dei personaggi. In questo contesto, particolare attenzione si focalizza sulla figura di Doug Ramsey, un ex membro degli X-Men, che si evolve in un antagonista dotato di poteri quasi divini. Allo sviluppo di questa narrazione approfondiremo i dettagli della sua metamorfosi e le conseguenze sul pianeta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
