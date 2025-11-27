Martina Colombari sbugiardata dalla vip dopo Belve | Cosa è successo davvero

Era un botta e risposta quasi inevitabile, l’ennesima scintilla accesa attorno a un concorso che da anni divide l’opinione pubblica. Nel panorama mediatico italiano, in cui ogni dichiarazione genera onde ben più alte del previsto, le parole pronunciate da Martina Colombari durante l’ultima puntata di Belve hanno subito scatenato una reazione decisa. Lo scenario politico e culturale del Paese, segnato da discussioni su rappresentazione, inclusione e nuovi modelli femminili, rende infatti ogni commento sulla bellezza un terreno particolarmente scivoloso. È in questo quadro che si inserisce la replica di Patrizia Mirigliani, arrivata puntuale e affilata dopo le affermazioni dell’ex Miss Italia, che nel 1991 aveva trionfato proprio grazie al concorso voluto da Enzo Mirigliani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it